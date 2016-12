Sochi 2014, supercombinata: strepitoso Innerhofer, è bronzo

11:15 - Arriva un'altra medaglia per la spedizione azzurra a Sochi 2014. Ancora una volta è Christof Innerhofer a conquistarla: dopo l'argento nella discesa libera, il 29enne di Brunico conquista il bronzo nella supercombinata con il tempo di 2'45"67. A Innerhofer, che partiva dall’ottavo posto della discesa, è servita una rimonta mozzafiato nella prova di slalom: solo lo svizzero Sandro Viletta e il croato Ivica Kostelic sono riusciti a stargli davanti.

Si sciava su una pista molle per le altissime temperature (addirittura 13° al traguardo), fattore che ha senza dubbio favorito la vittoria a sorpresa di Sandro Viletta. Lo svizzero, che in discesa si era classificato quattordicesimo, ha disputato una grande manche chiudendo col tempo complessivo di 2'45"20; alle sue spalle si è piazzato il croato Kostelic, che ha preceduto l'azzurro Innerhofer di soli 13 centesimi. Fantastica la prova del 29enne di Brunico, che dopo una discesa sottotono è riuscito a sfoderare gli artigli e a portare a casa uno storico bronzo. Solo ad Albertville, nel 1992, erano arrivate le medaglie d'oro per Josef Polig e d'argento per Gianfranco Martin in combinata.



Male tutti i favoriti: sesto Bode Miller, a 1"40 di distacco dallo svizzero; Svindal è arrivato ottavo con lo stesso tempo dello svizzero Janka; Ligety, invece, ha dovuto accontentarsi della dodicesima posizione; Pinturault, infine, ha inforcato nella parte finale della pista. Fuori dai primi quindici Dominik Paris, che si è classificato diciottesimo a 4"25 da Viletta; è uscito, invece, Peter Fill, che partiva dalla sedicesima posizione della prima manche. L'Italia, in ogni caso, riesce a portare a casa la quarta medaglia della sua spedizione. Forse quella che nessuno s'aspettava, dopo i risultati della prima manche.