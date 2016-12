Sochi 2014: sorpresa Jansrud, suo l'oro nel Super G

11:31 - Niente medaglie per l'Italia nel Super G maschile olimpico. Innerhofer è uscito dopo poche porte, mentre il migliore è stato Fill, ottavo a soli 18 centesimi dal podio. La vittoria è andata a Kjetil Jansrud. Il norvegese si è imposto con il tempo di 1'18"14 e ha preceduto lo statunitense Weibrecht, staccato di 0"30, e la coppia formata dal canadese Jan Hudec e dall'americano Bode Miller, bronzo ex aequo con un ritardo di 0"53 dal vincitore.

Indietro gli altri italiani. Dominik Paris chide in 16.esima posizione (1'19"70) e Werner Heel in 17.esima (1'19"74). Per il 28enne Jansrud si tratta della terza medaglia olimpica in carriera: oltre alle due conquistate a Sochi, aveva già vinto un argento nello slalom gigante a Vancouver 2010.

Sono invece sei le medaglie vinte ai Giochi da Bode Miller, che al traguardo non riesce a trattenere le lacrime per la commozione: a 33 anni lo statunitense, tornato in pista quest'anno dopo avere saltato completamente la stagione 2013, arricchisce il suo strepitoso palmares con il terzo bronzo olimpico (dedicato al fratello recentemente scomparso) che si aggiunge all'oro vinto nella Supercombinata di Vancouver e a 3 argenti. Ancora una delusione per il norvegese Aksel Lund Svindal, settimo al traguardo e fuori dal podio per solo 9 centesimi.