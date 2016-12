Sochi 2014, short track: Fontana subito eliminata

18:42 - Arianna Fontana è stata eliminata nei quarti di finale dei 1000 metri di short track. L'azzurra, che a Sochi ha già vinto tre medaglie (due individuali e una in staffetta), è caduta nella batteria di qualificazione quando mancavano due giri al termine. Alla fine della gara i giudici, dopo avere rivisto le immagini, hanno anche penalizzato la pattinatrice valtellinese che deve così dire addio alle speranze di salire per la quarta volta sul podio.

Ad Arianna Fontana, scelta come portabandiera dell’Italia per la cerimonia di chiusura dei Giochi di Sochi, non riesce così il poker olimpico. Partita bene e saldamente in seconda posizione, la 23enne atleta di Sondrio ha pagato a caro prezzo un contatto con la cinese Kexin Fan finendo lunga sul ghiaccio quando mancavano poco più di due giri alla conclusione della batteria di qualificazione. La Fontana, penalizzata dai giudici che hanno rivisto le immagini della caduta, ha quindi concluso il suo quarto di finale all’ultimo posto dietro alla statunitense Emily Scott. Ad avanzare in semifinale sono state la cinese Fan e la coreana Suk Hee Shim. La delusione nei 1000 non toglie nulla alla fantastica Olimpiade dell’azzurra che chiude con un bilancio di tre medaglie: un argento nei 500, un bronzo nei 1500 e un bronzo in staffetta nei 3000.