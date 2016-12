Sochi 2014, short track: Confortola approda ai quarti

13:29 - La strada verso una medaglia nei 1000 metri uomini di short track è impervia, ma Yuri Confortola l’ha intrapresa con il piede giusto. Il 27enne di Tirano si è classificato secondo nella sua batteria eliminatoria, qualificandosi in questo modo per i quarti di finale che si disputeranno sabato a partire dalle 11.43 italiane, all’Iceberg Skating Palace. Confortola ha tagliato il traguardo con il tempo di 1’26’’956, alle spalle del coreano Han-Bin Lee, primo con 1’26’’502. Gara tutta in discesa per l’atleta azzurro, favorito in avvio da una doppia caduta che ha coinvolto gli altri due partecipanti alla sua batteria, il francese Thibaut Fauconnet e l’ungherese Sandor Liu Shaolin.