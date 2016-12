13 febbraio 2014 Sochi 2014, short track: Arianna Fontana è d’argento Incredibile finale dei 500: l’azzurra cade e si piazza terza dietro la Christie, ma i giudici squalificano la britannica. Oro alla cinese Li, bronzo alla coreana Park Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:55 - Arriva la terza medaglia per l’Italia alle Olimpiadi invernali di Sochi 2014. A conquistarla è Arianna Fontana che si mette al collo l’argento nella gara dei 500 metri di short track. La 23enne di Sondrio viene abbattuta alla seconda curva dall'inglese Christie, si rialza e si piazza al terzo posto alle spalle proprio della britannica. Sembra bronzo, ma a fine gara i giudici squalificano la Christie. Oro alla cinese Li, bronzo alla coreana Seung Hi-Park.

L’oro è quindi cinese: Li ha gestito l’enorme vantaggio accumulato dopo la seconda curva chiudendo in solitaria con il tempo di 45"263. Sei secondi di ritardo per un’Arianna Fontana d’argento, che si è dimostrata in ottima forma fermando il cronometro a 51"250 nonostante la caduta provocata dall’atleta britannica Christie, squalificata. Bronzo per Park, cascata per ben due volte, che ha fatto segnare un tempo di 54"207.



Una finale, quella dei 500 metri femminili, che rappresenta la quintessenza dello short track, sport imprevedibile in cui ogni dettaglio può stravolgere l’esito di una gara. E di un’Olimpiade: la campionessa olimpica, la 27enne Jianrou Li, ha avuto vita facilissima dopo la maxi caduta che ha coinvolto le sue avversarie, decisamente più quotate ai nastri di partenza. Già in semifinale l’atleta cinese era stata favorita dalla caduta della connazionale Kexin Fan.

FONTANA: "VOLEVO L'ORO"

Soddisfatta e amareggiata al tempo stesso. Dopo l’argento olimpico conquistato all’Iceberg Skating Palace nei 500 metri di short track femminile, in Arianna Fontana pulsano emozioni contrastanti. “Ero convinta e credevo di poter portare a casa l'oro - ha spiegato la 23enne di Sondrio -. Volevo fare la stessa gara della semifinale e passare la coreana al momento giusto. Invece mi sono trovata contro il materasso e ho visto sfumare l'oro". Arianna ha comunque conquistato un ottimo secondo posto: “Alla fine è arrivato un argento che vale un oro - ha aggiunto -. Ma è meglio che non dica cosa ho pensato dopo la caduta. Ero arrabbiatissima, ho visto anche la coreana a terra e mi sono alzata subito". La speranza è che i 500 metri siano soltanto il punto di partenza di un’Olimpiade ricca di soddisfazioni: "Sono arrivata qui consapevole delle mie capacità e di ciò che potevo fare - ha affermato l’atleta, bronzo a Vancouver 2010 sempre nei 500 metri -. Voglio arrivare in tutte le finali, per ora ne ho già raggiunte due. Vedremo cosa riuscirò a fare nei 1500 e nei 1000". L’amarezza, comunque, stenta ad andarsene. "Mi rode un po' aver visto la cinese vincere l'oro", ha concluso l’azzurra.