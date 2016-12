15 febbraio 2014 Sochi 2014, short track: Arianna Fontana bronzo nei 1500 Seconda medaglia olimpica per la pattinatrice valtellinese dopo l'argento nei 500: oro alla cinese Zhou, argento alla coreana Shim Tweet google 0 Invia ad un amico

19:44 - Arianna Fontana ha vinto la medaglia di bronzo nei 1500 di short track. La 23enne pattinatrice valtellinese ha chiuso la finale al terzo posto col tempo di 2’19”43 alle spalle della cinese Yang Zhou, oro in 2’19”14, e della coreana Suk Hee Shim, argento in 2’19”24. Per la Fontana si tratta della seconda medaglia a Sochi dopo l’argento conquistato nei 500. L’Italia sale sul podio dei Giochi russi per la quinta volta.

La finale dei 1500 si apre con una doppia caduta: finiscono sul ghiaccio la cinese Janrou Li e la coreana Alang Kim. La statunitense Emily Scott perde presto terreno e la corsa al podio diventa un affare a quattro. A tre giri dal termine Arianna Fontana perde leggermente contatto dalle prime due e chiude al terzo posto mettendosi al collo il bronzo e festeggiando la seconda medaglia in due gare olimpiche dopo l’argento nei 500. Per la 23enne pattinatrice di Sondrio si tratta del quarto podio olimpico in carriera: prima di Sochi aveva conquistato un bronzo a Torino 2006 nella staffetta e un bronzo a Vancouver 2010 nei 500 metri.