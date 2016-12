9 febbraio 2014 Sochi 2014: primo oro per la Russia, spogliarello della Graf Nel pattinaggio di figura gli atleti di casa trionfano davanti a Putin: argento al Canada, bronzo agli Usa davanti all’Italia. Nella gara di pattinaggio veloce show della russa Olga Graf... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:29 - Ci voleva lo ‘zar’ per rompere il ghiaccio e regalare alla Russia la sua prima medaglia d’oro alle Olimpiadi casalinghe di Sochi 2014, conquistata nel 'team event' del pattinaggio di figura. Se i padroni di casa salgono sul gradino più alto del podio, infatti, è grazie al veterano Evgeni Plushenko, 31 anni. E a quella che da oggi potrebbe ambire al titolo di ‘zarina’: la 15enne Yulia Lipnitskaya, assoluta protagonista della competizione. Sotto gli occhi del presidente Putin, gli atleti russi hanno chiuso la prova a squadre di pattinaggio artistico (novità dei Giochi di Sochi) con un totale di 75 punti conquistati nelle diverse categorie di gara, 10 in più del Canada, argento e 15 in più degli Usa. Ai piedi del podio l’Italia, cui non è bastata la splendida Carolina Kostner.

Lo spogliarello della Graf

Show piccante della russa Olga Graf, che con il suo bronzo nella gara di pattinaggio veloce ha regalato la prima medaglia al suo Paese nei Giochi di Sochi: nella foga di un risultato inaspettato e travolta da una gioia incontenibile (non era mai salita prima sul podio di una grande competizione internazionale), l'atleta ha abbassato la lampo della tuta mostrando il petto. La scena osé è durata un attimo, il tempo della foto ricordo prima di ricomporsi