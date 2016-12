Sochi 2014, per l'Italia un oro vale 140mila euro

13:07 - Ogni cosa ha un prezzo, o meglio, un valore. E così anche le medaglie delle Olimpiadi prevedono un premio in denaro dalle rispettive nazioni. A Sochi, stando a un'inchiesta della stampa sportiva internazionale (Aips), per l'Italia un oro vale ben 140mila euro, molto di più di quanto stanziano gli Usa (18mila euro). Nella speciale classifica siamo al terzo posto, dietro solo a Kazakistan e Lettonia. Ma poi ci sono le tasse...

L'Italia, dunque, alle Olimpiadi invernali è sul podio dei Paesi più generosi con i propri atleti. Una stranezza, verrebbe da dire. Se non fosse che i numeri parlano chiaro. Kazakistan primo, Lettonia seconda, Italia terza (tasse escluse). E che cifre. Classifica alla mano, le altre nazioni sono molto lontane. Rispetto ai 183mila euro per un oro kazako, ai 141mila per uno lettone e ai 140mila per uno azzurro, infatti, russi, americani e tedeschi impallidiscono (rispettivamente 83mila, 18mila e 20mila euro). Attenzione però, perché c'è un trucco. Gli Usa prevedono infatti tutele e rimborsi per gli atleti in gara, mentre i russi garantiscono una sorta di vitalizio a chi prende parte ai Giochi.



L'argomento è molto complesso. Ogni comitato olimpico ha infatti le sue regole e non tutti hanno voluto partecipare all'inchiesta (vedi la Cina). L'Austria, ad esempio, dà solo premi in monete d'oro, mentre l'Inghilterra non conferisce alcuna ricompensa in denaro insieme a Norvegia, Croazia e Svezia. Ad ogni modo, con i freddi numeri, un confronto si può comunque azzardare. E allora ecco la classifica dei Paesi più generosi per Sochi 2014.





1) Kazakistan

Oro: 183.000 EU Argento: 110.000 EUBronzo: 55.000

2) Lettonia

Oro: 141.000 EU Argento: 70.500 Bronzo: 50.500 EU

3) Italia

Oro: 140.000 EU Argento: 75.000 EUBronzo: 50.000 EU

4) Ucraina

Oro: 109.000 EU Argento: 54.000 EUBronzo: 36.500 EU

5) Russia

Oro: 83.000 EU Argento: 52.000 EUBronzo: 35.000 EU

6) Republica Ceca

Oro: 54.750 EU Argento: 27.700 EUBronzo: 16.800 EU

7) Slovacchia

Oro: 44.500 EU Argento: 34.300 EUBronzo: 25.500 EU

8) Corea del Sud

Oro: 48.500 EU Argento: 20,500 EU Bronzo: 12.500 EU

9) Finlandia

Oro: 30.000 EU Argento: 14.600 EU Bronzo: 9.500 EU

La nazionale di hockey che ha premi più alti

(Oro: 60.000 EU; Argento: 39.500 EU; Bronzo: 30.000 EU)

10) Olanda

Oro: 30.000 EU Argento: 22.500 Bronzo: 15.000

11) Svizzera

Oro: 32.800 EU

12) Giappone

Oro: 22.000 UE Argento: 14,600 EU Bronzo: 7.300 EU

13) Polonia

Oro: 21.000 EU Argento: 18.000 EU Bronzo: 11.600 EU

14) Slovenia

Oro: 25.000 EU Argento 17.500 EU Bronzo: 15.000 EU

15) Germania

Oro: 20.000 EU Argento: 15.000 EU Bronzo: 10,000 EU

16) Austria

L'Austria dà solo premi in monete d'oro.

Oro: 16.000 EU (17 monete) Argento: 12.000 EU (13 monete) Bronzo: 10,200 EU (11 monete)

17) USA

Oro: 18.000 EU Argento: 11.000 EU Bronzo: 7.300 EU

18) Canada

Oro: 13.000 EU Argento: 10.200 EU Bronzo: 6.500 EU

19) Australia

Oro: 13.000 EU Argento: 8.500 EU Bronzo: 6.500 EU