8 febbraio 2014 Sochi 2014, pattinaggio: Carolina Kostner seconda nel corto a squadre L'azzurra festeggia il 27° compleanno con una prestazione convincente: grazie a lei l'Italia è in finale nel Team Event

08:39 - Carolina Kostner non delude le attese. Nel giorno del suo 27esimo compleanno la pattinatrice azzurra chiude al secondo posto il programma corto della gara a squadre con 70,84 punti . Il primo posto è della russa Julia Lipnitskaia (72,90), campionessa europea in carica, che ha trascinato la sua formazione. Terza la giapponese Mao Asada (64,07). Anche grazie alla Kostner, l'Italia si è guadagnata un posto tra le cinque finaliste.

Insomma, l'Italia entra nella rosa delle prime cinque squadre al mondo, e lo deve alla ritrovata Carolina, stretta nel suo abito color cristallo, rossetto rosso fuoco e ciglia da bambola: ma dentro tanta energia positiva. "Ho deciso di voler pattinare con le emozioni - dice - qualche volta ci riesco, qualche altra meno. Ma se mi viene e' un po' più speciale". "Avere aiutato la squadra a entrare in finale è di grande soddisfazione. La chance per il bronzo e' piccolina, ma bisogna crederci". Non sarà lei però a scendere in pista per il lungo: riparte per la Germania e tornerà per la prova individuale, "la mia priorita'". Al suo posto Valentina Marchei, "era giusto che anche lei vivesse questa esperienza".