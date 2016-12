Sochi 2014, parola a Barack Obama: "Stiamo prendendo tutte le misure di sicurezza"

12:20 - A due giorni dalla cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici invernali di Sochi 2014 il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha riunito il proprio team per un ultimo briefing sulla sicurezza nazionale. Gli è stato assicurato che la Casa Bianca sta vagliando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli atleti americani, che si riverseranno nella cittadina russa in 230 unità.

Il presidente ha invitato tutti a continuare a lavorare a stretto contatto con il governo russo e di altri partner per avere Giochi sicuri e di successo. Inoltre, ha chiesto di esaminare con attenzione, e nel caso agire di conseguenza, tutte le nuove informazioni che potrebbero compromettere la sicurezza della competizione.