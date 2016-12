Sochi 2014: no al lutto, coppia ucraina non parte

17:38 - Il Cio dice no e le atlete disertano la gara. Nuovo caso alle Olimpiadi di Sochi con le sciatrici ucraine, Marina Lisogor e Ekaterina Serdyuk, che non si presentano al team sprint del fondo dopo che il comitato internazionale ha negato loro la possibilità di indossare un segno di lutto per le vittime degli scontri di Kiev. La motivazione ufficiale del Cio ucraino al ritiro delle atlete è "un infortunio".

Il Cio ha detto no motivando la sua decisione spiegando che la carta olimpica vieta espressioni politiche durante le Olimpiadi: un rifiuto pesante ad una richiesta di un segno di lutto per "solidarietà" e "cordoglio" che è stata avanzata ufficialmente dal comitato del presidente Sergei Bubka.



Dopo questa negazione le atlete hanno deciso di non partire anche se ufficialmente questo ritiro è legato ad un infortunio. La Serdyuk si è infortunata durante l'allenamento e Ivan Bondarhuk, responsabile dei rapporti con la stampa del comitato ucraino, ha confermato che l'atleta si è fatta male alla schiena.