Sochi 2014, Malagò: "Terreno fertile per i Giochi in Italia"

12:39 - Più che sulle Olimpiadi di Sochi 2014, Giovanni Malagò sembra interessato ai Giochi estivi del 2024. Quelli che il presidente del Coni vorrebbe fortemente in Italia, come già anticipato da Enrico Letta. Il premier era stato chiaro: la sua presenza alla cerimonia inaugurale di domani in Russia è finalizzata anche e soprattutto a sostenere la candidatura della Penisola come Paese ospitante dei Giochi che si terranno fra dieci anni.

Inaugurando il quartier generale azzurro in Russia, Casa Italia, Malagò ha predicato ottimismo per il progetto a Cinque cerchi tricolore: "Al Cio c'è terreno fertile per la nostra candidatura - ha dichiarato - Si informano sui temi della sostenibilità, della credibilità e anche della presenza di giovani. È un Cio più moderno, elastico e disponibile: c'è aria nuova. E Letta ha un fortissimo desiderio di sostenere la candidatura olimpica".



E chissà mai che a ospitare i Giochi italiani non siano due città: una delle proposte giunte di recente al Cio riguarda proprio la possibilità di una doppia città ospitante per le Olimpiadi, come già avviene per altre competizioni. Una riforma difficile da realizzare, di cui si discuterà nel prossimo dicembre. "Io la vedo di buon occhio - ha ammesso Malagò -, aiuterebbe i nostri campanilismi. Se aiuta ad avere più consenso nel Paese certo non ci sfavorisce". L’importante, insomma, è riuscire a portare le Olimpiadi 2024 in Italia.