Sochi 2014: le regole russe per andare in bagno

18:22 - "Non pescare nella toilette". C'è anche questa indicazione tra le bizzarre regole affisse fuori dai bagni degli alberghi di Sochi. A testimoniarlo una foto postata sul proprio profilo Twitter dallo snowboarder canadese Sebastien Toutant, accompagnata da questo ironico commento: "Queste sono cose interessanti...le regole di Sochi per andare in bagno". Altra trovata dei russi dopo la scoperta dei giorni scorsi di water uno accanto all'altro.

Le regole affisse fuori dai bagni delle camere d'albergo sono espresse in chiare immagini, che non possono non suscitare l'ilarità degli atleti: "Non sedersi a cavalcioni sul water", "Non drogarsi in bagno", addirittura "Non urinare in piedi davanti alla toilette". E poi la più clamorosa di tutte, che ritrae un uomo intento a pescare all'interno del water. Per gli atleti che albergano nella città delle Olimpiadi invernali, un nuovo corollario di regole da seguire. E su cui farsi una risata...