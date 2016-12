Sochi 2014: Kostner da sogno, è bronzo

11:12 - E' medaglia olimpica per Carolina Kostner. La campionessa azzurra si aggiudica il bronzo nella prova individuale di pattinaggio di figura a Sochi 2014, confermando - con uno splendido programma libero (142.61) - la terza posizione conquistata nel corto: 216.73 il punteggio finale di Carolina, che si piazza alle spalle della russa Adelina Sotnikova, oro con 224.59, e della coreana Yuna Kim, argento con 219.11.

Per l'Italia si tratta dell'ottava medaglia in questi Giochi invernali, sesta di bronzo oltre ai due argenti. Per la Kostner, già campionessa del mondo e cinque volte campionessa europea, è la prima gioia olimpica dopo il nono posto a Torino 2006 e il deludente 16.o posto a Vancouver 2010. L'altra azzurra in gara, Valentina Marchei, chiude con un buon 11.o posto. Da segnalare la grande prestazione della vincitrice Sotnikova nel programma libero (149.95): trascinata dal pubblico di casa, la pattinatrice russa riesce a mettersi alle spalle la rivale Kim, in testa dopo il corto.

LE PAROLE DI CAROLINA KOSTNER

"Sono felicissima: è stata una gara magica e la medaglia è stata la ciliegina sulla torta. Sono contenta per me e per tutta la gente che mi è stata vicina. Sono entrata in pista concentrata solo per fare del mio meglio e ce l'ho fatta".