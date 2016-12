Sochi 2014: Jamie Anderson oro nello slopestyle

16:11 - Jamie Anderson ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Sochi nello slopestyle, la nuova specialità dello snowboard. La 23enne americana, seconda nella coppa del mondo di slopestyle nel 2013, ha conquistato il podio alto con una strepitosa seconda prova da 95.25 punti, che le ha permesso di battere la concorrenza della finlandese Enni Rukajarvi, argento con 92.50, e della britannica Jenny Jones, bronzo con 87.25.

La Anderson, che in carriera vanta 7 medaglie ai Winter X-Games, 4 d'oro, ha trovato una prestazione maiuscola col secondo salto dopo una prima manche all'Extreme Park di Rosa Khutor che la vedeva in seconda posizione e ha poi chiuso con l'oro come il connazionale Sage Kotsenburg, vincitore tra gli uomini.