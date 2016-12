Sochi 2014, Innerhofer: "Sbagliato la gara più facile"

"Ho sbagliato la gara più facile, ma ho dato tutto, volevo spingere da subito, pensavo che le risposte della neve fossero ancora buone, invece il grip non era quello che mi aspettavo e la gara è finita dopo pochi secondi". Christof Innerhofer non nasconde la rabbia dopo la pessima prestazione nel Supergigante di Sochi. L'altoatesino, vincitore di due medaglie ai Giochi, è uscito alla seconda porta dopo appena 10 secondi, mancando così la possibilità di una storica tripletta.

"Quando qualcuno non si aspetta nulla, come in combinata, le cose arrivano - ha aggiunto Innerhofer -. Oggi invece dove qualcuno si aspettava una medaglia sono successe cose strane, ma questo è lo sport. La mia Olimpiade finisce qui ma non potevo sinceramente chiedere di meglio, due medaglie non sono mai facili da conquistare. Adesso possiamo veramente cominciare a festeggiare ma non troppo, considerando che mancano ancora alcune gare alla fine della Coppa del Mondo che voglio affrontare al massimo della concentrazione".