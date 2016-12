Sochi 2014, Innerhofer: "Ho realizzato il mio sogno"

11:20 - "Non riesco ancora a credere di aver vinto la medaglia olimpica". Queste le parole a caldo di Christof Innerhofer dopo l'argento conquistato nella discesa libera delle Olimpiadi. L'azzurro di Brunico ha analizzato: "Non ci posso credere, ho fatto una gara perfetta. Ho azzeccato tutto, dalla preparazione al resto, i dettagli hanno fatto la differenza. Non è stato facile andare piano in prova e poi cambiare marcia in gara".

Qesto il racconto della sua gara: "Quando sono partito dal cancelletto mi sono detto 'E' una grande occasione, Inner devi provarci, devi farcela'. Quando ho attraversato il traguardo e ho visto il tempo non ci potevo credere".

Dopo le prove ci si aspettava una grande gara da Bode Miller e da Svindal, che invece hanno deluso, mentre Innerhofer si era nascosto a differenza dei compagni Fill e Hell, ottimi nell'ultima ricognizione. "Le prove non contano, bisogna essere pronti in gara, reattivi. Ieri avevo poca tensione nelle gambe, oggi stavo bene, volevo divertirmi, sognavo di vincere la medaglia olimpica. Non riesco ancora a crederci", ha detto l'azzurro.

'Inner' ha chiuso alle spalle dell'austriaco Mayer mancando l'oro per 6 centesimi ma questo non lo disturba: "Per me è uguale, è una medaglia olimpica, ho realizzato il mio sogno. Yes, ce l'ho fatta".