Sochi 2014: il Cio riammette l'India

11:51 - I Giochi Olimpici invernali di Sochi sono in pieno svolgimento ma questo non impedisce al Cio, il Comitato Olimpico Internazionale, di revocare la sospensione e riammettere l'India, che si aggiunge ai paesi partecipanti. Il paese asiatico, espulso per episodi legati a vicende di corruzione, è stato riammesso dopo le nuove elezioni del 9 febbraio che hanno rispettato tutte le condizioni richieste, compresa la clausola che nessuna persona condannata o indagata può candidarsi per una posizione all'interno dell' organizzazione.



Questa decisione dell'esecutivo del Cio fa sì che i tre atleti in lizza, finora presenti a Sochi come indipendenti, ovvero l'italo-indiano Shiva Keshavan, campione asiatico di slittino, Himanshu Takur (sci alpino) e Nadeem Iqbal (sci da fondo), potranno competere e sfilare nella cerimonia conclusiva sotto la bandiera nazionale, oggi alzata anche nel villaggio olimpico. L'iniziativa del Cio è unica nella storia visto che mai prima d'ora era stata revocata una sospensione di un comitato olimpico durante i Giochi: il nuovo presidente indiano è Narayna Ramachandran, finora alla guida della federazione di squash.