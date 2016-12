Sochi 2014, Hockey: la Russia sfida USA e Canada

15:43 - La Russia vuole la medaglia d'oro nelle Olimpiadi di casa di Sochi nello sport nazionale, l'hockey su ghiaccio, ma per vincere dovrà superare 2 corazzate come Stati Uniti e Canada, i rivali storici che fanno sentire un pizzico di sapore di Guerra Fredda. Il presidente Vladimir Putin sogna il titolo e per farlo nel 2008 ha detto sì alla costituzione della KHL, la Kontinental Hockey League, la risposta russa alla NHL.

Con la nascita della KHL molte stelle russe hanno abbandonato gli Usa per giocare in patria, non però Alexei Ovechkin, il fuoriclasse simbolo dei Washington Capitals che secondo molti è il miglior giocatore al mondo. Ovechkin sarà il leader di una squadra che conta anche Evgeni Malkin, ala dei Pittsburgh Penguins, e Pavel Datsyuk, il 35enne capitano che milita nei Detroit Red Wings.



La Russia è campione del mondo in carica dopo il trionfo nel 2012 in Finlandia ma ai Giochi vanta solo un argento a Nagano e un bronzo Salt Lake City dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica. Inoltre va sottolineato come solo tre squadre hanno vinto l'oro in casa: gli Usa nel 1960 a Squaw Valley e nel 1980 a Lake Placid, e il Canada (8 ori in tutto) nel 2010 a Vancouver. Le due nazionali nordamericane partono da grandi favorite: gli Stati Uniti hanno nel portiere Miller e nelle ali Kane e Parise i punti di forza mentre il Canada è una corazzata, col portiere Luongo, il centro Sidney Crosby e l'ala Jonathan Toews superstar.