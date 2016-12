Sochi 2014, hockey: la Finlandia elimina la Russia

17:34 - Olimpiadi davvero deludenti per la Nazionale russa di hockey. Dopo aver perso nella fase a gironi l'attesissima sfida contro gli Stati Uniti, i padroni di casa subiscono un secco 3-1 nei quarti di finale contro la Finlandia e dicono addio alle speranze di medaglia. Nel quarto di finale dal pronostico più incerto sono gli scandinavi, capaci di conquistare argento e bronzo tra Torino 2006 e Vancouver 2010, ad avere nettamente la meglio.

Partita equilibrata e maschia, ma a deludere ancora una volta sono le super star Alexander Ovechkin (Washington Capitals) e Yevgeni Malkin (Pittsburgh Penguins). Avvio a tavoletta dei russi che partono bene ed esaltano i 12mila del Bolshoy Ice Dome con la rete di Ilya Kovalchuk all'8' del primo periodo; ma la Finlandia, nonostante le assenza dei due Koivu, di Barkov e di Filippula riesce a pareggiare con Juhamatti Altoneen già al 10'. L'allungo dei biancoblù arriva con il centro meraviglioso di Finnish Flash Teemu Selanne: a 43 anni l'ala destra degli Anaheim Ducks non smette di stupire e sfrutta l'assist di Granlund per portare avanti la Finlandia. E' proprio l'ala dei Minnesota Wild a scavare il solco con la rete del 3-1 al 26' in regime di power play. Si chiude con il fallimentare assalto della Russia, che si scontra sul muro eretto dall'estremo difensore finnico Tuurka Rask. La Finlandia, dunque, accede alle semifinali dove affronterà la Svezia, che ha battuto con un secco 5-0 la Slovenia. Per tutta la Russia (e in particolare per il primo tifoso Vladimir Putin) arriva invece una cocente delusione.