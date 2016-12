Sochi 2014: Fontana, talento d'argento. Scheda

16:54 - Che Arianna Fontana fosse un talento cristallino lo si era capito subito, sin da quel bronzo conquistato nella staffetta 3000 metri di short track a Torino 2006, che aveva fatto di lei la più giovane atleta azzurra a vincere una medaglia nella storia dei Giochi invernali. L’argento olimpico conquistato oggi nei 500 metri individuali, quindi, conferma tutto il talento di un’atleta più forte della sfortuna, visto che nella gara di Sochi 2014 Arianna è stata capace di salire sul secondo gradino del podio nonostante la scivolata provocata dalla rivale britannica Christie, poi squalificata.

Nel mezzo, un’altra medaglia a cinque cerchi: il bronzo ottenuto quattro anni fa a Vancouver sempre sulla distanza dei 500, finora la sua favorita. Anche se la 23enne di Sondrio non si pone limiti di sorta, e in Russia punta concretamente anche ad altre medaglie: non solo nella staffetta femminile, già in finale, ma anche nei 1000 e 1500 metri individuali. Arianna sta bene e dopo la semi delusione nella gara dei 500, viziata dalla maxi caduta della seconda curva, punta a rifarsi. E chissà mai che non possa ambire a una medaglia ancora più preziosa, l’unica mancante al suo palmares olimpico.



Sarebbe il coronamento di una carriera in ascesa costante: ad oggi, nelle diverse specialità dello short track Fontana vanta quattro argenti e tre bronzi mondiali, oltre a due classifiche generali di Coppa del mondo. Per non parlare dei suoi trionfi agli Europei, dove ha conquistato 17 ori, 8 argenti e 6 bronzi. La gioia più grande, in ogni caso, la attende dopo i Giochi di Sochi 2014, quando sposerà il compagno di nazionale Anthony Lobello.