Sochi 2014: Fontana portabandiera Italia alla chiusura

20:04 - Sarà Arianna Fontana a vestire i panni del portabandiera per l'Italia nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Sochi, in programma domenica al Fisht Olympic Stadium. L'atleta valtellinese, tre medaglie in questi Giochi, sarà capofila della squadra azzurra e porterà la bandiera tricolore che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano aveva consegnato al Quirinale ad Armin Zoeggeler per la cerimonia di apertura.



Arianna Fontana è l'atleta italiana che ha ottenuto maggior successo in queste Olimpiadi di Sochi: ha conquistato tre medaglie, un argento nei 500 metri e un bronzo nei 1500 in individuale, e un bronzo in staffetta nei 3000 metri.