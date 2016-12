Sochi 2014, Enrico Letta: "Che emozione vedere la nostra squadra applaudita da tutto il mondo"

21:37 - "E' stata una grande emozione vedere la nostra squadra sfilare ed essere applaudita da tutto il mondo". Enrico Letta, presente alla cerimonia inaugurale dei Giochi invernali di Sochi, spiega i motivi della sua presenza: "E' giusto che i nostri atleti sentano attorno a loro la partecipazione di un paese intero, che io sono qui a rappresentare - spiega il premier -. Sono qui anche per la difesa dei diritti, sposo in pieno le parole di Ban Ki-moon".

Enrico Letta si è presentato a Sochi a differenza di altri leader politici, che hanno boicottato in segno di protesta contro le leggi russe anti-gay: "Sposo in pieno le parole di Ban Ki-moon, l'Italia è alfiere della lotta alle discriminazioni". Il premier ha poi elogiato anche il messaggio del presidente Cio, contro ogni tipo di intolleranza e per la fratellanza tra avversari. ''Le parole di Bach che è stato campione olimpico rappresentano il senso che unisce tutti gli atleti. Questo è il segnale che io volevo dare, essere qui accanto ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, che hanno fatto grandi sacrifici per arrivare fino a quì.