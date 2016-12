Sochi 2014: è record anche per i preservativi

12:51 - Le Olimpiadi di Sochi continuano a battere primati, ma il record battuto oggi è senza dubbio singolare: secondo il quotidiano Izvestia, ai 3000 atleti che partecipano ai Giochi sono stati distribuiti circa 100mila preservativi, una media di circa 35 a testa. A Londra, nel 2012, erano stati circa 150mila: ma il numero di partecipanti era molto più alto (oltre 10mila), dunque nel rapporto il primato va alle Olimpiadi russe.

L'iniziativa di distribuire preservativi gratuiti agli atleti è stata l'Aids healthcare foundation (Ahf), sotto il marchio 'Love Condom'. Originariamente la volontà della fondazione era di regalarli anche ai 25mila volontari che lavorano a Sochi, ma il comitato organizzatore ha posto il veto. "Alle reception degli alberghi - hanno scherzato alcuni atleti -, non ci offrono caramelle ma preservativi": un altro singolare primato per le Olimpiadi in Russia.