Sochi 2014, doping: positivo il fondista austriaco Duerr

13:55 - La pagina nera del doping all'Olimpiade di Sochi si arricchisce di un nuovo nome, anche nell'ultima giornata: è quello di Johannes Duerr, 25enne fondista austriaco trovato positivo all'Epo in seguito ad a un controllo fatto in Austria, ad Obertilliach, lo scorso 16 febbraio. Duerr è stato sospeso stamattina, poco prima della 50 km di fondo. Aveva partecipato alla combinata d'apertura, chiudendo ottavo.

Un duro colpo per l'Austria, nona nel medagliere di Sochi con 17 medaglie, delle quali 4 ori. Si tratta del primo caso di doping a queste Olimpiadi per la spedizione austriaca: Duerr si aggiunge agli altri quattro atleti trovati positivi al doping in questi Giochi; dopo il bobbista azzurro William Frullani, la biathleta tedesca Evi Sachenbacher-Stehle, la fondista ucraina Marina Lisogor, e l'hockeista lettone Vitalijs Pavlovs.