Sochi 2014, discesa: trionfo Maze-Gisin, Merighetti quarta

13:09 - Daniela Merighetti ai piedi del podio. La sciatrice azzurra, dopo la caduta e il piccolo infortunio nella prima prova cronometrata, sforna una super prestazione nella discesa dei Giochi invernali di Sochi, che però non basta a portare a casa una medaglia. Dada finisce quarta in 1'41"84, a soli 0"17 dalla svizzera Lara Gut, terza, e 0"27 dalla coppia di testa Tina Maze-Dominique Gisin, che si aggiudicano ad ex aequo la medaglia d'oro.

Una prova tutto cuore per Daniela Merighetti che, in vantaggio nei primi quattro settori, perde la medaglia nelle ultime cinque porte. Super prestazione per l'azzurra considerato l'infortunio che ha subito nella prima prova cronometrata di Sochi dopo la caduta sul salto. Dopo diversi giorni di riposo Dada è scesa in pista e ha fatto il massimo. Resta il rammarico di non essere andata sul podio, ma è comunque un grandissimo risultato che va applaudito.

Per la campionissima slovena Maze si tratta del primo oro olimpico, mentre per la svizzera Gisin - solo tre vittorie in Coppa del Mondo - è un sorriso inaspettato. Per Lara Gut, una delle grandi favorite, resta il bronzo e un po' di rabbia sfogata sul traguardo. Hanno deluso, invece, la Mancuso, la Hoefl-Riesch e la Fenninger. La statunitense e la tedesca sono arrivate lontano dal podio nonostante una discesa senza grosse sbavature, mentre l'austriaca non ha completato la sua gara per un'uscita anticipata.

Più indietro le altre tre azzurre in gara: Elena Fanchini 12.esima, Verena Stuffer 14.esima e Nadia Fanchini 21.esima. Ottimo lavoro anche per gli organizzatori: la pista, nonostante le temperature miti, ha retto bene per tutta la gara.