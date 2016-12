19 febbraio 2014 Sochi 2014: Carolina Kostner incanta nel corto La pattinatrice azzurra stabilisce il record personale (74,12) ed è terza a ridosso della coreana Kim (74,92) e della russa Sotnikova (74,64). Giovedì il programma libero Tweet google 0 Invia ad un amico

16:34 - Carolina Kostner incanta il pubblico dell'Iceberg Skating Palace di Sochi. La pattinatrice azzurra sfodera una prestazione perfetta nel programma corto, premiato dai giudici con il punteggio di 74,12 (nuovo record personale), e chiude al terzo posto a ridosso della coreana Yuna Kima (74,92) e della russa Adelina Sotnikova (74,64). Giovedì nel programma libero la 27enne di Bolzano andrà a caccia della sua prima medaglia olimpica scendendo in pista alle 19.14, prima delle altre due.

Sulle note dell'Ave Maria di Schubert Carolina ha eseguito un programma corto senza sbavature, uno dei più belli della sua carriera. Una prestazione che le permette di avvicinarsi nel migliore dei modi al programma libero di giovedì, in cui avrà l'opportunità di cancellare le delusioni olimpiche di Torino e Vancouver e di mettere finalmente al collo la medaglia olimpica tanto agognata dopo avere vinto tutto in carriera. Valentina Marchei (57,02), l'altra azzurra in gara assieme a Carolina, ha chiuso in dodicesima posizione con il punteggio di 57,02.