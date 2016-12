Sochi 2014: cade in allenamento, la russa Komissarova si frattura la colonna vertebrale

20:14 - Brutto infortunio in allenamento per Maria Komissarova, sciatrice russa di freestyle. L'atleta 23enne ha riportato una frattura alla colonna vertebrale durante le prove cronometrate dello skicross sulle nevi di Krasnaja Poljana: la federazione ha fatto sapere che la Kommissarova è stata portata in ospedale e sottoposta a un intervento chirurgico. "L'infortunio di Maria è grave", hanno detto i responsabili della federazione. Rischia la paralisi.

Il miglior risultato in carriera per la russa è stato il secondo posto nel 2012 durante una tappa di Coppa del Mondo. In questa prima parte delle Olimpiadi si è registrata solo una caduta in allenamento sul trampolino del salto (anche qui coinvolto un atleta russo), mentre sulla pista del Sanki un operaio è stato urtato da un bob. Martedì scorso la canadese dello slopestyle Yuki Tsubota si è rotta la mascella urtando violentemente sul suo ginocchio.