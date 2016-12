Sochi 2014: bloccato in bagno, sfonda la porta

17:48 - Disavventura a lieto fine per Johnny Quinn, membro della nazionale americana di bob impegnata alle Olimpiadi di Sochi. Come documentato dallo stesso atleta sul proprio profilo Twitter con tanto di foto, ha trovato un singolare modo per uscire dal bagno dove era andato per farsi una doccia: sfondare la porta che era rimasta bloccata. "Mi stavo facendo una doccia e la porta è rimasta bloccata. Senza un telefono per chiamare aiuto, ho usato la forza sviluppata nella spinta del bob per romperla", ha scritto il 30enne Quinn, ex giocatore di football dei Buffalo Bills e dei Green Bay Packers nella NFL. Per lui si tratta della prima Olimpiade invernale: certamente non se la dimenticherà.