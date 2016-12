Sochi 2014, biathlon: staffetta mista di bronzo per l'Italia

12:26 - Arriva la settima medaglia per i colori azzurri alle Olimpiadi di Sochi. La staffetta mista azzurra di biathlon, composta da Dorothea Wierer, Karin Oberhofer, Dominik Windish e Lukas Hofer ha conquistato il bronzo chiudendo in 1h10'15"2 alle spalle della Norvegia, oro, e Repubblica Ceca, argento. Il norvegese Ole Einar Bjoerndalen, con il primo posto odierno, diventa l'atleta più medagliato nella storia delle Olimpiadi invernali.

Prestazione storica dell'Italia, che non conquistava una medaglia nel biathlon da Nagano 1998: allora fu Pieralberto Carrara a piazzarsi al secondo posto nella 20 chilometri alle spalle del norvegese Halvard Hanevold. Anche stavolta comandano gli scandinavi, che grazie al quartetto composto da Tora Berger, Tiril Eckhoff, Bjoerndalen ed Emil Hegle Svendsen stravincono la 2x6km donne + 2x7.5 km uomini in 1h09'17". A 32 secondi di distacco si piazza la Repubblica Ceca, poi l'Italia che stacca di ben 43 secondi la Germania, quarta. E' la settima medaglia per la spedizione azzurra a Sochi, forse la più inattesa: il bilancio italiano parla di due medaglie in più rispetto a Vancouver, e mancano ancora 4 giorni alla chiusura della rassegna olimpica.