Sochi 2014: arrestata e poi liberata Vladimir Luxuria

10:10 - Vladimir Luxuria è stata arrestata e poi rilasciata dalla polizia di Sochi. La 48enne transgender è stata fermata mentre esponeva una bandiera arcobaleno con la scritta 'Gay è ok'. "L'atteggiamento degli agenti è stato brutale", ha denunciato Imma Battaglia, presidente onorario di Gay Project. Dopo la liberazione Pio D'Antini e Amedeo Grieco, il duo delle Iene venuto a Sochi insieme a Luxuria, hanno confermanto: "E' abbastanza provata ma sta bene".

Secondo le prime ricostruzioni Luxuria si trovava a Sochi per realizzare un servizio per Le Iene: oggi dovrebbe assistere a una partita di hockey su ghiaccio esponendo in tribuna la bandiera rainbow, in aperta polemica con la legge contro la propaganda gay recentemente approvata dal parlamento russo.



La notizia del fermo era stata resa nota da Flavio Romani, presidente dell'Arcigay-Associazione Lgbt italiana, che ha riferito di avere ricevuto una telefonata dalla stessa Luxuria. "I russi devono lasciarla libera subito" ha aggiunto Romani. "Il suo fermo conferma che quella contro la propaganda gay è una legge infame, non c'è alcun motivo per non esporre una bandiera rainbow con la scritta 'essere gay va bene'".



Altri particolari sono stati rivelati da Imma Battaglia, presidente onorario di Gay Project: "E' stata arrestata dalla polizia a Sochi mentre assisteva alle Olimpiadi con una bandiera con la scritta in russo 'Gay è ok'. L'atteggiamento degli agenti è stato brutale e aggressivo. Nessuno parla inglese".



Subito dopo avere appreso la notizia, il ministro degli Esteri Emma Bonino aveva annunciato su twitter che "l'unità di crisi è già attiva per il fermo di Vladimir Luxuria". Le associazioni gay avevano anche indetto per questa sera, alle 20, un presidio all'ambasciata russa a Roma per chiedere l'immediato rilascio della transgender, ma non ce ne sarà bisogno.