Sochi 2014, Arianna Fontana: "Voglio smettere da vincente"

20:04 - Porterà la bandiera italiana alla Cerimonia di chiusura a Sochi 2014, ma Arianna Fontana in queste Olimpiadi invernali ha già fatto molto di più. Ha sorretto il peso del medagliere azzurro con una gara ancora - quella dei 1000 metri short track - da disputare: "Non mi aspettavo di essere la portabandiera - confessa a Datasport -, sinceramente pensavo solo alla gara di domani. Per me questi Giochi non sono ancora finiti".

Dopo un argento e due bronzi la pattinatrice azzurra vuole ancora stupire. E parla anche del suo futuro: "Prima di questa Olimpiade pensavo sinceramente che dopo Sochi avrei smesso. Ora non lo so, è presto per pensarci ma quello di cui sono sicura è che voglio lasciare quando ancora vinco. Ho visto troppi campioni soffrire - continua Arianna - perché non riuscivano più a tenere il ritmo dei primi e io non voglio finire così". Così dopo cinque medaglie olimpiche, a soli 23 anni la Fontana potrebbe decidere di smettere.



Ma prima di questa decisione c'è un altro evento importante, oltre ovviamente alla gara nei 1000. "A maggio mi sposerò con Anthony sul Lago di Como e abbiamo entrambi - conclude l'azzurra - voglia di costruire una bella famiglia".