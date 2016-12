Sochi 2014, altre minacce: nel mirino l'Austria

15:08 - Nuove ombre di terrorismo sui Giochi di Sochi. Secondo quanto riporta il portale austriaco Krone, il Comitato Olimpico dell'Austria avrebbe ricevuto nelle scorse ore una lettera minatoria in russo. La missiva minaccia il sequestro di due atlete, la sciatrice Marlies Schild e la specialista di skeleton Janine Flock. Per ora dall'Austria non arrivano conferme, ma continua a salire la tensione in vista della cerimonia d'apertura di venerdì.

L'Austria non è la prima nazione a ricevere lettere minatorie in vista dei Giochi Olimpici: la scorsa settimana era toccato ai comitati di Italia, Ungheria e Slovenia. Gli organizzatori, però, continuano a garantire sulla sicurezza degli atleti e del personale che parteciperà alla rassegna a cinque cerchi.