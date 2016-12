Sochi 2014: alcuni atleti ucraini lasciano i Giochi

17:47 - L'eco delle violenze in Ucraina arriva forte anche a Sochi. Pare che alcuni atleti ucraini hanno deciso di lasciare i Giochi invernali in segno di protesta contro il governo Yanukovich anche se nel pomeriggio è arrivata una smentita ufficiale da parte del comitato con a capo Sergey Bubka. Il Cio non aveva comunque reso noto chi e quanti dei 43 atleti della delegazione ucraina hanno deciso di ritirarsi a tre giorni dalla cerimonia di chiusura.

"Alcuni di loro hanno deciso di ritornare a casa - ha ammesso in mattinaa il portavoce del comitato olimpico Mark Adams -, il presidente del comitato olimpico ucraino Sergei Bubka rispetta la loro decisione".I ntanto, il comitato olimpico ucraino, tramite il proprio sito ha dichiarao: "Gli atleti ucraini che devono ancora gareggiare alle Olimpiadi di Sochi resteranno, mentre quelli che hanno già partecipato tornano secondo il calendario prestabilito".