Skylar, bomba sexy del basket USA

15:35 - Skylar Diggins è la giocatrice di basket più sexy della Wnba; parola di Sports Illustrated, che l'ha inserita nella Swimsuit 2014 insieme a bellissime modelle come Kate Upton e Irina Shayk. La stella dei Tulsa Shock (Wnba), è nata il 2 agosto del 1990 a South Bend, nell'Indiana, al college è stata leader dei Notre Dame Fighting Irish, di cui è ancora oggi la migliore marcatrice, e nel 2013 si è trasferita in Oklahoma per il grande salto nella Wnba. Campionessa del mondo con gli Stati Uniti nel 2012 ad Atene (sconfitta la Francia in finale), lo scorso 15 febbraio ha partecipato al "Sears Shooting Stars Competition" con alcune stelle della Nba (Karl Malone, Kevin Durant e Chris Bosh). La bella 23enne, che gioca nel ruolo di guardia, è alta 1,75 ed è seguitissima su Twitter: tra i followers anche Rihanna e LeBron James