Show Red Bull: in Norvegia tuffi da 28 metri 

16:13 - I tre campioni della serie mondiale di tuffi da grandi altezze salgono tutti sul podio a Kragero, dove nell’hot spot turistico scandinavo sono tornati per la seconda volta, sabato 12 luglio, i tuffi da una piattaforma di 28 metri. Il veterano Orlando Duque ha chiuso la competizione in terza posizione, il campione in carica Artem Silchenko ha guadagnato il secondo gradino, mentre l’inglese Gary Hunt ha vinto per la terza volta consecutiva.

La seconda competizione dedicata alle donne è invece stata vinta da Rachelle Simpson, ripetendo il successo già ottenuto in Texas." Il weekend in Norvegia davanti a 10.000 spettatori ha segnato la metà della serie 2014 e ha confermato Gary Hunt come leader della classifica generale. La prossima tappa è prevista nelle Azzorre, in Portogallo, il prossimo 26 giugno.

UN VIDEO SPETTACOLARE