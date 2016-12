Sexy Jesica ha battuto Wanda Nara

12:14 - Jesica Cirio ha vinto il titolo di “donna più bella d’Argentina”, un titolo che assomiglia molto a quello di donna più bella del mondo. Nella classifica stilata dalla rivista "The Ranking", Jesica ha messo in riga delle bellezze del calibro di Zaira Nara (quarta), di Evangelina Anderson (la signora De Michelis, ottava) e l’onnipresente Wanda Nara (undicesima). Jesica, che ha appena compiuto 29 anni e in carriera ha fatto la showgirl, la modella e l’attrice, è una wag pentita: nel suo passato una relazione con Ezequiel Lavezzi, sedotto ai tempi in cui il Pocho era sposato (2008). I due, dicono in Argentina, si incontravano in un hotel di Puerto Madero, ma non esistono prove e lei ha sempre smentito.

Ora comunque Jesica preferisce i politici: sta con Martin Insaurralde, seguace della “presidenta” Cristina Kirchner, prefetto di Lomas Zamora parecchio potente. Una potenza che si è trasferita anche alla Cirio, che in patria sta diventando praticamente intoccabile. Per informazioni, chiedere a Rocio Marengo, procace modella ex del Cholo Simeone, che in una trasmissione tv ha parlato di una presunta lite tra la Cirio e Insaurralde (perché lui, Insaurralde, avrebbe guardato lei, Rocio), ed è stata licenziata in tronco e in diretta dall’agente Leandro Rud.

Tifosissima del Lanus, Jesica ha misure strepitose (90-60-92) e un passato torbido: da giovanissima pare lavorasse come stripper in discoteche equivoche e non c’è scandalo sexy in cui non venga coinvolta (uno fra tanti: avrebbe fatto sesso a pagamento con l’ex Presidente del Paraguay Fernando Lugo). Lei ha sempre smentito tutto.