Serie A: una giornata "spuntata"

11:31 - E' la diciannovesima di campionato e già si contano tra infortunati e squalificati gli attaccanti che non saranno presenti sul campo. Molte squadre orfane dei propri pupilli alla ricerca di tre punti per scalare la classifica. Fiorentina, Roma, Genoa, Torino, Inter, Milan e chi più ne ha più ne metta. Le infermerie iniziano a riempirsi e i club hanno ancora qualche giorno per capire se correre al riparo con qualche investimento sul mercato invernale.