Serie A, tutte le emozioni della giornata

23:25 - NAPOLI-VERONA 5-1

Quella del San Paolo è una festa per gli azzurri che rifilano 5 reti ai veronesi. Doppiette di Zapata e Mertens oltre a Callejon. Per il Verona segna Iturbe.

IL CHIEVO BATTE L'INTER, LAZIO OK

I veronesi superano in rimonta i nerazzurri con la doppietta di Obinna nel 2-1 del Bentegodi. Di Andreolli il momentaneo vantaggio dell'Inter. La Lazio batte il Bologna 1-0 nel finale, segna Biglia su rigore.

PARMA-LIVORNO 2-0

La doppietta di Amauri, subentrato, manda in Paradiso la squadra di Donadoni che si qualifica alla prossiam Europa League.

MILAN-SASSUOLO 2-1

I rossoneri la prossima stagione non giocheranno in Europa. Il successo firmato Muntari e De Jong non serve alla squadra di Seedorf per raggiungere il sesto posto. Di Zaza su rigore il gol degli emiliani. Espulsi Mexes, Cannavaro e De Sciglio.

FIORENTINA-TORINO 2-2

Il rigore sbagliato da Cerci al 94', con fiumi di lacrime annesse, esclude il Toro dall'Europa. Per i viola segnano Rossi (su rigore) e Rebic, per i granata Larrondo e Kurtic.

JUVENTUS-CAGLIARI 3-0

Festa grande allo Stadium e record di punti per la Juventus (102). Contro il Cagliari è una passeggiata di salute e i tre gol arrivano già nel primo tempo. A segno Pirlo, Llorente e Marchisio.

GENOA-ROMA 1-0

Terza sconfitta consecutiva per i giallorossi di Garcia che chiudono il campionato perdendo anche a Marassi. Decisiva la rete di Fetfatzidis a dieci minuti dal termine.

CATANIA-ATALANTA 2-1

Si chiude con una vittoria la stagione degli etnei, già retrocessi in Serie B. Al Massimino, dopo un primo tempo soporifero, il gol di Lodi sblocca il risultato. Kone pareggia per i bergamaschi, che falliscono il record di punti in A, puniti dal rigore di Bergessio nel finale.

UDINESE-SAMPDORIA 3-3

Gol e spettacolo al Friuli nell'anticipo dell'ultima giornata di Serie A. Udinese e Sampdoria, senza più nulla da chiedere al loro campionato, chiudono la stagione con un pirotecnico 3-3 che vede Di Natale assoluto protagonista. Blucerchiati avanti con Okaka, poi due gol di Totò ribaltano il parziale. Il controsorpasso dei liguri è firmato da Eder e Soriano, ma nel finale ancora il capitano bianconero sigilla il pari completando il suo hat-trick.