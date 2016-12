Serie A, tutte le emozioni della giornata

20:01 - ROMA-JUVENTUS 0-1

Un gol di Osvaldo, all'ultimo respiro (94'), regala il successo alla Juve nel big match contro la Roma. All'Olimpico finisce 1-0 per la squadra di Conte, che sale così a 99 punti e batte il record dell'Inter 2006/2007, che si era fermata a 97. I giallorossi sfiorano più volte il gol ma vengono respinti da Storari, mentre i bianconeri colpiscono un palo con Pogba. Tra una settimana, contro il Cagliari, potrà essere superata quota 100.

CAGLIARI-CHIEVO 0-1

Altra impresa del Chievo. I gialloblù vincono 1-0 a Cagliari e festeggiano la salvezza con una giornata di anticipo. A regalare la vittoria più bella ai veronesi è un colpo di testa di Dainelli al 72’ sugli sviluppi di un corner battuto da Thereau. Nel finale il Cagliari cerca il pareggio, ma il Chievo difende con i denti il successo e al triplice fischio finale dell’arbitro Doveri scatta la festa: i gialloblù giocheranno in A anche l’anno prossimo.



TORINO-PARMA 1-1

Torino-Parma 1-1. Al gol di Immobile (42' pt) risponde Biabiany al 18' st, sul rigore di Cassano respinto da Padelli. Risultato giusto, in una sfida molto intensa. Ci sono anche due espulsioni: Lucarelli al 18' st per fallo da ultimo uomo, Immobile al 28' st per somma di ammonizioni. Per l'ultimo posto in Europa League da assegnare (Fiorentina e Inter già qualificate) decisiva l'ultima: il Parma in casa col Livorno retrocesso, il Toro a Firenze.



BOLOGNA-CATANIA 1-2

Il Catania vince 2-1 a Bologna, ma retrocede matematicamente in Serie B proprio insieme ai rossoblù. A una giornata dal termine entrambe le squadre, infatti, hanno 29 punti e non possono più raggiungere il Chievo, quart'ultimo a quota 33. Al Dall'Ara i siciliani passano al 21' con Monzon, ma restano in dieci per l'espulsione di Peruzzi al 29'. Il Bologna pareggia con Morleo al 79', ma è Bergessio all'84' a regalare l'inutile vittoria ai rossazzurri.



SAMPDORIA-NAPOLI 2-5

Il Napoli travolge la Sampdoria e coglie a Marassi la decima vittoria esterna in campionato, cifra mai raggiunta dagli azzurri prima di oggi. Un record toccato grazie al 5-2 rifilato ai blucerchiati: a segno nel primo tempo con Zapata (19'), Insigne (27') e Callejon (32') - illusorio il gol doriano del 2-1 siglato da Eder al 30' - il Napoli dilaga poi nella ripresa con Hamsik (47') e con l'autogol di Mustafi (61'). In chiusura il 5-2 di Wszolek.



LIVORNO-FIORENTINA 0-1

Due i verdetti da Livorno con la vittoria per 1-0 della Fiorentina sul Livorno nella penultima giornata di A: quarto posto matematico della squadra viola e retrocessione in Serie B degli amaranto. Primo tempo senza sussulti poi al 10' della ripresa entra in campo Giuseppe Rossi per Ilicic e Pepito dice subito la sua: al 12' gran palla per Cuadrado che al secondo tentativo davanti ad Anania la mette dentro per il gol partita. Espulso Borja.



SASSUOLO-GENOA 4-2

Storica impresa del Sassuolo che, al suo primo anno in Serie A, centra la salvezza con una giornata di anticipo. Decisivo per i neroverdi il successo per 4-2 contro il Genoa. In vantaggio grazie a un gol di Floro Flores al 16’, la squadra di Di Francesco subisce il pari di Calaiò al 40’ e torna avanti al 66’ con Biondini. Dieci minuti Gilardino firma il 2-2, ma nel finale i gol di Sansone e Floro Flores fanno esplodere la festa degli emiliani.



MILAN, ADDIO EUROPA: L'ATALANTA VINCE 2-1

Il Milan cade a Bergamo e vede allontanarsi l'obiettivo Europa League: l'Atalanta vince 2-1 in rimonta . Il primo tempo è di marca nerazzurra. Nella ripresa torna in campo El Shaarawy e il Milan ingrana: al 51' Bellini intercetta un cross di Muntari e mette alle spalle di Consigli. Denis ristabilisce la parità su rigore (68'). Finale nervoso: dalla tribuna lanciano una banana a Constant, Brienza (96') trova il gol vittoria dopo un palo di Balotelli.



INTER, POKER D'EUROPA: 4-1 ALLA LAZIO

Nella serata dell'ultima partita di Zanetti davanti al pubblico di San Siro, l'Inter batte la Lazio 4-1 nell'anticipo di Serie A ipotecando la qualificazione alla prossima Europa League. Nerazzurri bravi a rimontare il gol-lampo di Biava (2') grazie a un sontuoso Kovacic, autore di due assist e grandi giocate. Palacio (doppietta) e Icardi completano la rimonta nel primo tempo e nel finale, con Zanetti in campo, arriva il poker di Hernanes.



VERONA, ADDIO EUROPA: 2-2 CON L'UDINESE

Niente Europa League per il Verona: è praticamente questo il verdetto, non ufficiale, del match con l'Udinese terminato 2-2. La squadra di Mandorlini si è fatta recuperare da un gol di Badu, appena entrato, in pieno recupero. Suicidio dell'Hellas che al 54' conduceva 2-0 grazie alle reti di Toni e Hallfredsson. Poi la stupenda marcatura di Di Natale che ha riaperto il match e la squadra di Guidolin ha trovato la rimonta in extremis.