Serie A, tutte le emozioni della giornata

10:31 - LE GARE DEL MARTEDI'



NAPOLI-CAGLIARI 3-0

Tutto facile al San Paolo per il Napoli, che vince 3-0 col Cagliari. Gara tesa in avvio per le vicende di Roma, con i cori della Curva A contro i tifosi giallorossi: "Non finisce qui...". Poi Mertens porta in vantaggio gli azzurri su rigore al 33' e Pandev raddoppia al 44'. Nella ripresa Silvestri atterra Pandev in area e si fa espellere, ma Hamsik sbaglia dal dischetto. Poi Dzemaili firma il tris finale al 57'.



FIORENTINA-SASSUOLO 3-4

Succede di tutto nel penultimo posticipo di Serie A tra Fiorentina e Sassuolo. Al Franchi di Firenze, i neroverdi di Di Francesco ottengono un insperato successo, fondamentale in chiave salvezza, battendo 4-3 i viola di Montella. Protagonista di serata Domenico Berardi, autore di una tripletta tra il 23' e il 32'. Nella ripresa arriva anche il gol di Sansone per il poker, mentre torna a sorridere Pepito Rossi: sua la rete del momentaneo 2-4.

LE GARE DEL LUNEDì



JUVENTUS-ATALANTA 1-0

La Juventus batte anche l'Atalanta, conquista la diciassettesima vittoria stagionale allo Stadium e avvicina i 100 punti: finisce 1-0 con il gol di Padoin. Conte lascia a riposo Buffon, Pirlo, Vidal e Tevez e i meccanismi ne risentono: Osvaldo infastidisce Consigli al 25', ma l'Atalanta non soffre. Nella ripresa entra l'Apache e la storia cambia: Padoin (72') segna alla sua ex squadra su assist di Pogba. Nel finale si rivede anche Pepe.





LAZIO-VERONA 3-3

Spettacolo emozioni e tanti gol, Lazio e Verona pareggiano 3-3 all'Olimpico e si autoeliminano dalla corsa alla prossima Europa League. Partita sbloccata dopo mezz'ora da Keita su assist di Candreva, pareggio veronese pochi minuti dopo con Marquinho. Nella ripresa nuovo vantaggio laziale con Lulic al 60', ma il Verona rimonta ancora con Iturbe e poi va in vantaggio con Romulo (brutto errore di Radu). A tempo scaduto definitivo pari di Mauri, che si fa respingere il rigore (molto dubbio), ma poi ribadisce in rete.



MILAN-INTER 1-0

Nel posticipo domenicale della 36.ma giornata, il Milan trionfa nel derby e rimane in corsa per un posto alla prossima Europa League. A San Siro si assiste a un match poco spettacolare e pieno di errori da entrambe le parti, ma i rossoneri ci provano con maggiore convinzione e vengono premiati dal gol di De Jong, che al 65' trafigge Handanovic di testa. L'Inter rimane al quinto posto con 57 punti, tre in più della squadra di Seedorf.

CATANIA-ROMA 4-1

Il Catania torna a sperare nella salvezza grazie al successo sui giallorossi, che consegna lo scudetto alla Juventus. I siciliani volano sul 2-0 con una doppietta di Izco (26' e 34') e, dopo la rete di Totti (37'), chiudono i conti grazie a Bergessio (55') e Barrientos (79').

CHIEVO-TORINO 0-1

Il Torino passa a Verona con un autogol di Sardo e rimane in piena corsa per un posto alla prossima Europa League. Per la squadra di Corini è invece il terzo k.o. consecutivo.



GENOA-BOLOGNA 0-0

Pari senza gol tra Genoa e Bologna, che a Marassi chiudono sullo 0-0. Per il Grifone sono ora 41 i punti in classifica, mentre il Bologna - salito a quota 29 - si porta al quart'ultimo posto a +1 sul Sassuolo (impegnato martedì a Firenze).



PARMA-SAMPDORIA 2-0

Cassano (8') e Schelotto (90') regalano i tre punti al Parma, che rimane in scia al Torino nella lotta per l'Europa League. Blucerchiati fermi a 44 punti.



UDINESE-LIVORNO 5-3

L'Udinese torna a vincere dopo quattro gare e lo fa travolgendo il Livorno, ora ultimo in classifica con 25 punti. Amaranto provvisoriamente in vantaggio con Paulinho (13') e poi rimontati da Di Natale (19') e Badu (21'). La squadra di Nicola trova il 2-2 ancora con Paulinho prima di venire affossata da Pereyra (34'), Gabriel Silva (44') e Di Natale (45'). Nel finale arriva l'inutile rete di Mesbah (88').