Serie A, tutte le emozioni della giornata

23:45 - SASSUOLO-JUVENTUS 1-3

La Juventus soffre, rischia, ma porta a casa altri tre punti dalla trasferta del Mapei Stadium: battuto 3-1 il Sassuolo. La squadra di Conte parte piano a va sotto al 9': gol di Zaza con la complicità di Buffon. Poi sale in cattedra Tevez, che al 35' pareggia con una botta dal limite. Nella ripresa Marchisio spacca in due la partita su assist di Pirlo (58'), poi Llorente sigilla i tre punti (76'): +8 sulla Roma, probabile festa il 5 maggio.

ATALANTA-GENOA 1-1

Atalanta e Genoa interrompono la striscia negativa e conquistano un punto a testa al termine di una gara molto combattuta. Sfida intensa all'Atleti Azzurri d'Italia. Primo tempo di marca rossoblù, con il vantaggio di De Ceglie al 27'. Ripresa invece tutta dell'Atalanta, che sbaglia un rigore con Denis al 52' (espulso Portanova) e poi pareggia i conti all'82' con una girata di De Luca (in fuorigioco).



TORINO-UDINESE 2-0

Il Torino non fallisce l'occasione, supera l'Udinese e vede l'Europa. All'Olimpico la squadra di Ventura non dà scampo ai friulani, privi dell'infortunato Di Natale e praticamente mai pericolosi: ottima invece la prova dei granata, già in vantaggio al 15esimo col quinto gol stagionale di El Kaddouri. Il raddoppio, per il definitivo 2-0, a inizio ripresa con Immobile, capocannoniere con 21 reti: equagliato il primato granata di Pulici e Graziani.



SAMPDORIA-CHIEVO 2-1

La Sampdoria batte il Chievo 2-1 e conquista la salvezza con tre turni di anticipo. Gli uomini di Mihajlovic giocano un buon primo tempo, ma a inizio ripresa vanno sotto a causa del gol realizzato su rigore, che ha causato l'espulsione di Mustafi, da Thereau. I blucerchiati non si scompongono e, prima acciuffano il pareggio con una bella serpentina di Eder, e poi siglano il gol della vittoria al 92' con una conclusione di Soriano.



LIVORNO-LAZIO 0-2

Livorno-Lazio 0-2. A decidere sono il gol di Mauri, al 15' del primo tempo, complice un grave errore del portiere Bardi, e un rigore di Candreva al 6' della ripresa per un fallo di mano di Rinaudo su tiro di Mauri. Per la squadra toscana, è la quarta sconfitta consecutiva che compromette le possibilità di salvezza (a 3 punti da Chievo e Sassuolo che gioca domani con la Juventus). Per la Lazio, tre punti che valgono il sesto posto assieme a Torino e Verona in piena zona Europa League.



CAGLIARI-PARMA 1-0

Frena ancora il Parma nella sua corsa a un posto in Europa League. I ducali di Donadoni dopo la sconfitta interna con l'Inter, cadono anche sul campo del Cagliari battuti 1-0 da un rigore di Pinilla al 34'. Decisivo l'intervento scomposto di Lucarelli su Dessena che ha causato il penalty. Nella ripresa Parma in dieci per l'espulsione di Felipe per fallo di reazione, ma è bravo Silvestri ad evitare il pareggio di Amauri con una parata miracolosa.



VERONA-CATANIA 4-0

Nell'ultimo anticipo della trentacinquesima giornata il Verona rifila un poker dal sapore d'Europa al malcapitato Catania. Gli etnei sono sempre più vicini alla retrocessione, affondati dalla doppietta di Toni, giunto a quota 19 gol in campionato, e i gol di Marquinho e Gomez.

INTER-NAPOLI 0-0

Finisce senza reti il terzo anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. A San Siro, Inter e Napoli hanno chiuso sullo 0-0 davanti agli occhi interessati di Thohir e De Laurentiis in tribuna. Nel primo tempo Inter pericolosa con Kovacic e Palacio, ma le grandi occasioni arrivano da ambo le parti a dieci minuti dalla fine. Prima Reina chiude bene su Nagatomo (81'), poi sul ribaltamento di fronte Inler colpisce il palo solo davanti ad Handanovic. Napoli a più 8 sulla Fiorentina a 3 giornate dalla fine, i nerazzurri guadagnano un altro punto sul Milan.



BOLOGNA-FIORENTINA 0-3

La Fiorentina vince 3-0 sul campo del Bologna e mette al sicuro il quarto posto in classifica. La formazione di Montella parte forte e sblocca al 23' con Cuadrado, bravo a concludere un'azione rifinita da Joaquin. Al 35' raddoppio viola con Ilicic: tiro dai venticinque metri e Curci battuto . La reazione emiliana non arriva: in avvio di ripresa la Fiorentina sfiora più volte il 3-0, poi lo trova con Cuadrado (88'). Gli emiliani restano terz'ultimi.



ROMA-MILAN 2-0

La Roma non vuole mollare, batte il Milan nell'anticipo della 35esima giornata, conquista la nona vittoria consecutiva e si riporta a 5 lunghezze dalla Juve, che gioca lunedì a Reggio Emilia. La partita inizia con l'omaggio dell'Olimpico a Tito Vilanova, scomparso nel pomeriggio, e in avvio è subito frizzante, con il Milan che parte forte e schiaccia i giallorossi nella propria metà campo. Con il passare del tempo (e per merito delle sfuriate di Garcia), la Roma riconquista metri di campo e nel finale di tempo passa in vantaggio con una magia di Pjanic, che salta netto tre difensori e deposita nell'angolino basso. Nella ripresa i giallorossi gestiscono il possesso, ma vanno in affanno quando il Milan prova a ripartire. Il gol della sicurezza arriva a metà frazione, quando un tiro di Totti impegna severamente Abbiati e sulla ribattuta Gervinho è più lesto di tutti, 2-0. Il Milan non si arrende e prova a riaprirla fino alla fine, ma dopo 5 vittorie di fila deve arrendersi: la zona Europa League si allontana.