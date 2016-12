Serie A, tutte le emozioni della giornata

22:48 - UDINESE-JUVENTUS 0-2

Nel posticipo della 33.a giornata di campionato, la Juve passa agevolmente sul campo dell'Udinese e torna a +8 sulla Roma. Si decide tutto nel primo tempo: bianconeri in vantaggio al 16' con Giovinco, il raddoppio è di Llorente al 26. Per Conte è la 28.ma vittoria in campionato.



MILAN-CATANIA 1-0

Quarta vittoria consecutiva per il Milan nel posticipo di San Siro contro il Catania del neo tecnico Pellegrino, ormai condannato alla Serie B. I rossoneri vincono 1-0 grazie a un tiro da fuori area di Montolivo nella seconda metà del primo tempo e agganciano Lazio e Torino e 48 punti, tre lunghezze dietro al Parma che oggi sarebbe qualificato in Europa League. 13 punti nelle ultime cinque gare per Seedorf, con solo 2 gol subiti

LE GARE DI DOMENICA POMERIGGIO

Napoli, Fiorentina e Inter consolidano le posizioni. Azzurri in rimonta con la Lazio. Dopo il gol di Lulic, Mertens, tipletta di Higuain (in mezzo Onazi) per il 4-2. Anche la Fiorentina va sotto col Verona, ma il finale è 5-3 per i viola (doppietta di Aquilani). L'Inter vola con la Samp, doppietta di Icardi, poi Samuel e Palacio: 4-0. Tris di Paloschi nel 4-2 del Chievo a Livorno. Due gol nel recupero (Immobile e Cerci) e il Torino batte 2-1 il Genoa.



BOLOGNA-PARMA 1-1

L'ultimo dei tre anticipi, quello dell'ora di pranzo, si è concluso in parità. Il derby emiliano tra Bologna e Parma ha visto i rossoblù andare in vantaggio con Cherubin al 44', con il pareggio che è arrivato nella ripresa con Palladino.



ROMA-ATALANTA 3-1

Non si ferma la caccia alla Juventus della Roma di Garcia. Nell'anticipo della trentatreesima giornata di Serie A, i giallorossi hanno dato spettacolo battendo 3-1 all'Olimpico l'Atalanta, riportandosi a -5 dalla vetta della classifica. Vantaggio Roma con Taddei al 13', con il 2-0 firmato da Ljajic poco prima dell'intervallo su assist di De Rossi. Nella ripresa i gol di Gervinho (63') e Migliaccio fissano il risultato finale.



SASSUOLO-CAGLIARI 1-1

Nel primo anticipo della 33.ma giornata di Serie A, il Sassuolo non va oltre l'1-1 in casa contro il Cagliari, complicandosi la corsa salvezza. Al vantaggio di Zaza risponde il rigore di Ibraimi a inizio ripresa.