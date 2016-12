Serie A, tutte le emozioni della giornata

22:42 - Finisce senza reti il posticipo tra Inter e Udinese: protagonista Scuffet, portiere classe 1996 dell'Udinese. Ancora una vittoria per la Juve, che supera il Parma 2-1 grazie al solito Tevez (doppietta e capocannoniere solitario) e stabilisce il record assoluto di 15 vittorie casalinghe di fila in Serie A; per i gialloblu, che recriminano per un rigore non concesso al 90esimo, inutile il gol dell'ex Molinaro. Bottino pieno anche per il Napoli, che chiude la pratica col Catania già nel primo tempo, chiuso sul 4-0 grazie alla doppietta di Zapata e ai gol di Callejon e Henrique. Nella ripresa gli etnei reagiscono con Monzon e Gyomber, ma è troppo tardi. Vittoria salva-Seedorf per il Milan, che espugna lo stadio della Fiorentina grazie a Mexes e Balotelli (0-2) e spegne le speranze viola di agganciare il terzo posto. Nella sfida salvezza tra Chievo e Bologna la spunta la squadra di Corini 3-0 (doppietta di Paloschi e Rigoni), mentre continua a volare l'Atalanta, che stende il Livorno 2-0 (De Luca, Denis) e sogna l'Europa League. Doppia vittoria, infine, per le genovesi: la Samp espugna il Mapei Stadium 2-1 con Sansone e Okaka (di Longhi la rete dei neroverdi), mentre il Genoa supera in casa la Lazio 2-0 con gol di Gilardino e Fetfazidis. Nell'anticipo di ieri sera, soffre ma vince la Roma di Garcia: decide Florenzi al 91' dopo il botta e risposta tra Destro e Immobile.