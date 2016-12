Serie A, tutte le emozioni della giornata

00:27 - CATANIA-JUVE - La Juve vince la battaglia del "Massimino" e risponde alla Roma. A Catania i bianconeri si impongono per 1-0 al termine di una sfida senza esclusione di colpi, in campo e fuori, con Conte e Maran espulsi nel primo tempo. La partita, comumque, si decide nella ripresa, quando Tevez raccoglie una sponda di Osvaldo e supera un incerto Andujar al 14'. Poco dopo Bergessio viene cacciato per doppia ammonizione e di fatto il match si conclude lì. LAZIO-MILAN - Nel posticipo della 29.ma giornata, il Milan pareggia 1-1 in casa della Lazio e torna a fare punti dopo tre sconfitte di fila. Respira anche Seedorf, sotto esame dopo una settimana complicata. All'Olimpico, i rossoneri sbloccano la partita al 43' grazie a un autogol di Konko, che devia nella propria porta un cross di Kakà. Il pari biancoceleste arriva al 16' della ripresa e porta la firma di Gonzalez, che di testa infila Amelia.

NAPOLI-FIORENTINA - La Fiorentina sbanca 1-0 il San Paolo e continua a sognare la Champions. Un gol di Joaquin nel finale beffa un ottimo Napoli, che chiude una settimana sfortunata: due belle prestazioni contro Porto e i viola, due super delusioni. Sul ko con la Fiorentina pesa l'espulsione di Ghoulam poco dopo la mezz'ora di gioco, ma è evidente come la squadra di Benitez non riesca a concretizzare il volume di gioco che crea. Fa festa invece la Fiorentina, che resiste quando il Napoli spinge e colpisce quando la squadra di Benitez si disunisce nel finale. Tre punti d'oro per Montella

ANTICIPI - Rallenta la corsa del Parma di Donadoni che nel match dell'ora di pranzo pareggia in casa 1-1 contro il Genoa e sotto gli occhi attenti del ct della Nazionale, Cesare Prandelli. Di Cofie e Schelotto le reti della partita. Nel primo anticipo della 29ma giornata il Torino batte 3-1 ilLivorno senza la curva Maratona, rimasta vuota per protesta. Ciro Immobile protagonista con una tripletta (25', 60' e 66') che lo proietta in testa alla classifica cannonieri. Di Siligardi, a due minuti dal termine, la rete del Livorno. In serata colpo esterno della Roma in casa del Chievo Verona: Gervinho e Destro firmano il 2-0 al Bentegodi.

LE GARE DEL POMERIGGIO - All'Inter non riesce il salto di qualità. La squadra di Mazzarri cade in casa con l'Atalanta 2-1 condannata dal gol al 90esimo di Bonaventura (doppietta per lui, di Icardi il gol dei milanesi), manca la quarta vittoria di fila e vede allontanarsi la possibilità di accorciare su Fiorentina e Napoli che giocano stasera. Nelle altre partite del pomeriggio, vittoria di fondamentale importanza per il Bologna, che supera il Cagliari 1-0 (rig. di Christodoulopoulos) e risucchia i sardi nella lotta per non retrocedere. Vittoria per 1-0 anche per l'Udinese grazie al decimo gol stagionale di Di Natale (che sbaglia anche un rigore), mentre la Sampdoria demolisce il Verona con una "manita" firmata Sansone, Renan (su assist dell'arbitro), Soriano (doppietta) e Palombo.