1 aprile 2014 Serie A senza soldi, i big che possono partire Montolivo lancia l'allerme: "Senza Europa via i campioni", ma anche chi andrà in Champions rischia di non poter trattenere i top player

13:38 - "Dobbiamo fare punti per raggiungere l'Europa League. E' fondamentale per trattenere i campioni nonostante il prestigio di questo club", questo l'allarme lanciato dal capitano del Milan Riccardo Montolivo. Ma i problemi economici non riguardano solo i rossoneri, accomunano tutta la Serie A e se quest'estate dovessero arrivare offerte "irrinunciabili", per le nostre società sarebbe dura trattenere i top player. Da Kakà a Vidal, da Handanovic a Pjanic, ecco i big che possono partire.