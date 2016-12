Serie A, le foto della 26.ma giornata

17:19 - In attesa delle grandi sfide di questa sera, spicca la vittoria della Sampdoria in casa del Torino. Okaka sblocca al 7', poi fantastica punzione di Gabbiadini. Successo dal profumo europeo per il Parma, che vince in trasferta col Sassuolo 1-0 (Parolo 2') e raggiunge al sesto posto il Verona, bloccato sullo 0-0 dal Bologna, che sbaglia un rigore con Bianchi. Genoa-Catania 2-0 (Antonelli e Sturaro), Atalanta-Chievo 2-1 (Carmona, Dainelli, Cigarini).