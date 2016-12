Serie A: le emozioni della seconda giornata

23:29 - VERONA-PALERMO 2-1

Il Verona si presenta al pubblico del Bentegodi con una vittoria: nel posticipo della seconda giornata di campionato, l'Hellas supera 2-1 il Palermo a sale al quarto posto in classifica con Inter, Samp e Atalanta. I gialloblù partono piano e al 18' vanno in svantaggio per il gol di Vazquez. La reazione è frenetica: Gomez e Moras sfiorano il pari, Toni lo trova su rigore al 41'. Al 79' decide tutto un autogol di Pisano sulla pressione di Juanito.



PARMA-MILAN 4-5

E' successo di tutto nel posticipo della seconda giornata di Serie A. Al Tardini, il Milan di Inzaghi ha battuto il Parma 5-4 in un match ricco di colpi di scena. Rossoneri avanti con Bonaventura al 25', raggiunti subito da Cassano (27'). Honda e Menez calano il tris nel primo tempo, ma Felipe (51') riapre tutto. De Jong cala il poker, Lucarelli risponde col tris ma poi segna Menez. Nel finale clamorosa autorete di De Sciglio.



INTER-SASSUOLO 7-0

Inter-Sassuolo 7-0. E al ritmo di Pazza-Inter, l'inno che ritorna e porta con sé il massimo che si possa pretendere da una squadra. Tre gol di Icardi, due di Osvaldo, uno di Kovacic e segna persino Guarin, riacquisto dell'ultimo ora di mercato. L'Inter è padrona assoluta della partita, il Sassuolo è stordito, Zaza irriconoscibile e Berardi si fa espellere dopo un'ora pr una gomitata. In tribuna, Massimo Moratti.



NAPOLI-CHIEVO 0-1

Brutto esordio casalingo per il Napoli di Benitez sconfitto al San Paolo dal Chievo grazie a un gol di Maxi Lopez arrivato in apertura di secondo tempo. Partita sfortunata per gli azzurri fermati da un super-Bardi che al 26esimo del primo tempo ha respinto in angolo un rigore di Higuain. Ancora protagonista il portiere del Chievo nella ripresa, su Hamsik prima e Zapata poi, a difesa del vantaggio siglato da Lopez. Alla fine fischi del San Paolo.



LAZIO-CESENA 3-0

Buon esordio stagionale per la Lazio all'Olimpico. Dopo la sconfitta a San Siro con il Milan, la squadra di Pioli vince 3-0 contro il Cesena e sale a tre punti in classifica. Assolo biancoceleste nel primo tempo, con Candreva che sblocca la partita al 19' grazie a un perfetto destro al volo su assist di Braafheid. Nella ripresa poi Parolo raddoppia al 56' di testa e Mauri firma il 3-0 al 90'. Cesena mai in partita.



CAGLIARI-ATALANTA 1-2

L'Atalanta espugna il Sant'Elia battendo 2-1 il Cagliari. Parte male la gara dei padroni di casa, puniti al 4' da Estigarribia che raccoglie un cross dalla sinistra di Dramè e supera Colombi. Nella ripresa, con i sardi in avanti alla ricerca del gol del pareggio, arriva il raddoppio della squadra di Colantuono ad opera di Boakye. Nel finale i rossoblù accorciano con Cossu su rigore concesso per fallo su Ibarbo, poi Sportiello salva su Dessena.



FIORENTINA-GENOA 0-0

La Fiorentina non riesce ad andare oltre lo 0-0 al Franchi contro il Genoa. Prova opaca per Mario Gomez, ancora lontano dalla forma migliore. Tra gli ospiti brilla Mattia Perin: il portiere rossoblu salva il risultato in più occasioni. I viola attaccano per tutti i 90', ma non riescono a trovare la prima vittoria in campionato, dopo la sconfitta con la Roma nella prima giornata. Primo punto anche per gli uomini di Gasperini.



SAMPDORIA-TORINO 2-0

Prima vittoria stagionale della Sampdoria, che batte 2-0 il Torino al 'Ferraris' e sale a 4 punti in classifica. La squadra di Mihajlovic gioca meglio e sblocca il risultato al 34' del primo tempo: punizione radente di Gabbiadini sulla quale Padelli non arriva. La reazione del Toro è velleitaria, Quagliarella non incide. Inutile anche l'ingresso di Amauri. Così a dieci minuti dalla fine, Okaka confeziona il raddoppio con un gol di rara potenza



JUVENTUS-UDINESE 2-0

Buon esordio della Juventus davanti ai propri tifosi. La squadra di Allegri batte 2-0 l'Udinese e agguanta la Roma in vetta alla classifica a quota 6. I bianconeri partono con la solita furia agonistica e Tevez, dopo 8', sigla il primo gol stagionale. I friulani sono inconsistenti e solo in avvio di ripresa abbozzano una reazione grazie all'ingresso di Bruno Fernandes. Ma la Juve, senza strafare, trova il 2-0 con Marchisio al 75'.



EMPOLI-ROMA 0-1

Non sbaglia la Roma che vince 1-0 a Empoli e conquista la seconda vittoria su due partite. Tre punti meritati per la formazione di Rudi Garcia, ma ottenuti con il minimo sforzo. Con i titolari in panchina (Totti, Gervinho e Iturbe) in vista della Champions League è mancato lo spettacolo: così la partita è stata decisa dall'autogol del portiere Sepe sul finire del primo tempo su tiro dalla distanza di Nainggolan, migliore in campo.