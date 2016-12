Serie A: le emozioni della quarta giornata

22:45 -

LAZIO-UDINESE 0-1

Nel posticipo della quarta giornata di Serie A, l'Udinese di Stramaccioni sbanca il campo della Lazio e sale al terzo posto in classifica. All'Olimpico finisce 1-0 per i friulani, che portano a casa i tre punti grazie al gol di Thereau (26'), servito da un cross di Widmer dalla destra. I biancocelesti provano a scuotersi nella ripresa, senza però mai rendersi davvero pericolosi. Gli uomini di Pioli restano fermi a quota tre punti.



JUVENTUS-CESENA 3-0

Continua la striscia vincente della Juve. Allo Stadium la squadra di Allegri vince 3-0 col Cesena, centra il quarto successo consecutivo in campionato senza incassare gol (mai nessuna squadra ci era riuscita prima in Serie A) e resta in vetta alla classifica con la Roma. Ennesima prova di forza per i bianconeri. Vidal sblocca il match al 18' su rigore, poi il cileno firma anche il raddoppio al 64'. Lichtsteiner chiude il match all'85'.



PARMA-ROMA 1-2

Brividi, cuore e classe: la Roma passa 2-1 a Parma. Lo fa grazie a una punizione capolavoro di Pjanic (87') quando il pareggio sembrava già scritto. I giallorossi, dunque, non mollano la vetta della classifica (condivisa con la Juventus) e continuano la corsa a punteggio pieno nonostante il primo gol subito in campionato firmato da De Ceglie che aveva pareggiato l'iniziale vantaggio di Ljajic lanciato da un assist illuminante di Totti.

INTER-ATALANTA 2-0

Dopo il pari di Palermo, l'Inter torna al successo nel match casalingo contro l'Atalanta e sale al terzo posto insieme a Sampdoria e Verona. A San Siro finisce 2-0 per i nerazzurri, che prima sbagliano un rigore con Palacio (parato da Sportiello al 30') e poi sbloccano la gara grazie a una mezzarovesciata di Osvaldo (40'). Nella ripresa arriva il bis firmato Hernanes (87'), a segno con un preciso calcio di punizione dal limite dell'area.



NAPOLI-PALERMO 3-3

Il Napoli non sa più vincere: al San Paolo gli azzurri escono tra i fischi dopo il 3-3 con il Palermo. Partita ricchissima di emozioni con la squadra di Benitez subito in rete con Koulibaly e Zapata (in campo al posto di Higuain), rimontata dai siciliani grazie alle reti di Belotti e Vasquez e poi ancora in vantaggio in chiusura del primo tempo con Callejon. Nella ripresa però l'ennesimo errore difensivo che regala a Belotti il gol del 3-3.



FIORENTINA-SASSUOLO 0-0

La Fiorentina non riesce a replicare la vittoria di Bergamo e, dopo il pareggio senza reti nella seconda giornata contro il Genoa, arriva il secondo 0-0 consecutivo al Franchi contro il Sassuolo. Anche la squadra di Di Francesco replica lo 0-0 ottenuto nell'ultima gara in casa contro la Sampdoria. I viola attaccano e colpiscono due pali con Cuadrado e Borja Valero, ma non riescono a superare la difesa neroverde.



VERONA-GENOA 2-2

Spettacolo e quattro reti al Bentegodi, dove Verona e Genoa pareggiano 2-2 al termine di un match a due facce. In vantaggio 2-0 al 48’ grazie a una doppietta di Matri (il secondo gol su clamoroso svarione di Rafa Marquez), i rossoblù di Gasperini non fanno i conti con uno scatenato Ionita. Il centrocampista moldavo confeziona l’assist per l’1-2 di Tachtsidis (52’) e firma la rete del pareggio al 65’ con un gran colpo di testa su assist di Toni.



CAGLIARI-TORINO 1-2

Primo sorriso per il Torino che vince 2-1 a Cagliari in rimonta. E’ crisi per i rossoblù di Zeman, al terzo ko di fila e da stasera ultimi da soli. E' la formazione sarda a passare in vantaggio all'11' grazie a Cossu, bravo a sfruttare un errore di Padelli. La rimonta del Toro si concretizza nell’arco di 18 minuti. Al 21' Glik pareggia di testa su corner di Sanchez Mino, al 29' è Quagliarella (smarcato da un tacco di El Kaddouri) a firmare il 2-1.



SAMPDORIA-CHIEVO 2-1

Prosegue la marcia della Sampdoria di Mihajlovic, che a Marassi batte 2-1 il Chievo, resta imbattuta e sale a quota 8 punti in classifica. I blucerchiati fanno festa grazie ai gol di due difensori. Ad aprire le marcature è Gastaldello che, al 45’, sfrutta un assist in mischia di Romagnoli e trafigge Bardi. E’ lo stesso Romagnoli, su assist di tacco di Okaka, a siglare il raddoppio di testa all’81’. Ai veneti non basta una prodezza di Paloschi al 90’



EMPOLI-MILAN 2-2

Il Milan torna a far punti dopo il ko con la Juve. La squadra di Inzaghi pareggia 2-2 in casa dell'Empoli e sale a 7 in classifica. Il primo tempo rossonero è traumatico: Tonelli (13') e Pucciarelli (21') approfittano di un doppio errore di Bonera e fanno scappare i toscani sul 2-0. Al 43' Torres si inventa il primo gol italiano e accorcia. Nella ripresa impatta Honda (58'), poi Menez colpisce una traversa. L'Empoli chiude in dieci (rosso a Valdifiori).