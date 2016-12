Serie A: Catania-Torino 1-2, decide Immobile

17:31 - Sconfitta pesantissima per il Catania. Gli uomini di Maran perdono 2-1 al Massimino contro il Torino e rimangono ultimi a quota 20. I siciliani passano in vantaggio dopo appena due minuti grazie alla rete di Bergessio ma non riescono a chiudere la gara e tra il 79' e l'81 vengono raggiunti e superati dalle reti di Farnerud e Immobile (18 per lui). Seconda vittoria di fila per i granata che raggiungono 45 punti e continuano a sperare nell'Europa.

LA PARTITA

Sfuma sul più bello una partita e probabilmente anche una stagione. Il Torino si impone al Massimino giocando poco meno di un tempo e fa sprofondare in classifica un Catania sempre più ultimo a cui servirà un miracolo per salvarsi. Gli uomini di Ventura riescono invece a portare a casa il bottino pieno nonostante un primo tempo passato in balìa degli avversari, grazie alla solita (la diciottesima per l'esattezza) rete di Immobile, capocannoniere con Carlos Tevez. I padroni di casa partono con la voglia di vincere di chi si sta giocando il tutto per tutto e dopo due minuti è già vantaggio rossoblù. Plasil ruba il pallone sulla metà campo, serve Barrientos che di prima mette Bergessio davanti a Padelli. L'argentino approfitta dello scivolone di Moretti e segna la sua sesta rete stagionale. La constestazione (pacifica) sembra aver svegliato il Catania. Gli uomini di Maran effettunao un pressing asfissiante che non permette le ripartenze veloci del duo offensivo di Ventura. I granata, infatti, si fanno vedere per la prima volta dalle parti di Andujar solo dopo 25' con una punizione dalla sinistra battuta da Cerci su cui Immobile arriva prima di tutti senza però impensierire l'estremo difensore etneo. Il resto del primo tempo scivola via senza altre emozioni ma con un Catania padrone del campo come mai era successo quest'anno. Nell'intervallo Ventura sveglia i suoi e il Toro rientra in campo con un altro piglio e solo un super Andujar, prima su Immobile (51') poi su Glik (57') da due passi, evita il pareggio granata. Al 68' Cerci si invola, lascia sul posto Rolin, entra in area ma, anziché servire Immobile in buona posizione, calcia centralmente in porta sciupando l' ennesima occasione di fronte al portiere argentino. Il Toro non si arrende e il vecchio cuore granata alla fine viene fuori Prima Farnerud (79'), servito centralmente da El Kaddouri pareggia i conti, poi, due minuti dopo, ci pensa Ciro Immobile ad ammutolire il Massimino con un mancino smorzato su cui questa volta Andujar non può proprio nulla. Nei minuti di recupero la speranza siciliana è tutta sul colpo di testa di Izco, ma Padelli si supera e per il Catania arriva la quinta sconfitta consecutiva.

CATANIA-TORINO 1-2

Catania (4-3-3): Andujar; Peruzzi (42' Biraghi), Bellusci, Gyomber, Rolin (23' st Spolli); Izco, Lodi, Plasil; Barrientos (32' st Castro), Bergessio, Monzon. A disp.: Ficara, Legrottaglie, Keko, Capuano, Alvarez, Leto, Fedato, Boateng, Petkovic. All.: Maran

Torino (3-5-2): Padelli; Bovo, Glik, Moretti; Maksimovic (19' st Meggiorini), Kurtic (32' Farnerud) , Tachtsidis, El Kaddouri, Darmian; Cerci (44' st Basha), Immobile. A disp.: Gomis, Berni, Vesovic, Rodriguez, Gazzi, Vives, Basha. All.: Ventura

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 2' Bergessio (C), 34' st Farnerud, 37' Immobile (T)

Ammoniti: Peruzzi, Rolin (C), Darmian, Maksimovic, Glik, Immobile (T)

Espulsi: --